Попасть в Краснодарский край теперь можно по комбинированной схеме: автобусы из Керчи, Симферополя и Севастополя довозят людей до Тамани, через сам мост пассажиров переправляют на электричках (билет на поезд оплачивается отдельно), а на другом берегу их уже ждут стыковочные рейсы до нужных городов. Владельцам легковушек пока остается только объездной маршрут по трассе Р-280 «Новороссия», так как паромная переправа между Керчью и портом «Кавказ» встала еще 18 ноября из-за шторма. Власти также анонсировали запуск бесплатных пассажирских катеров без предварительной записи, но ходить они будут только днем и с лимитом на провоз багажа.

Внутри самого города резких перемен керчане не заметили: полки магазинов заполнены, ценники вверх не поползли, а дефицита топлива на заправках нет. Главные неудобства в быту связаны с ночными атаками, после которых временами пропадают газ и отопление, а также с закрытой дорогой в соседний Темрюкский район, куда местные раньше каждые выходные катались за более дешевыми товарами.

Куда острее стоит вопрос со светом и мобильной сетью. Электричество отключают ежедневно и без четкого расписания — порой на целые сутки, из-за чего надолго пропадает и сотовая связь. Исполняющий обязанности главы Керчи Игорь Крутьков пояснил, что фиксированные графики сейчас составить невозможно из-за постоянно меняющихся лимитов мощности. Градоначальник пообещал приобрести оборудование для автономной работы водоснабжения, а для застрявших перед закрытым мостом автомобилистов в городе уже развернули пункт временного размещения.