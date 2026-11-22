Личный блог может стать для работодателя дополнительным источником сведений о кандидате, а отдельные посты — обернуться отказом в трудоустройстве или увольнением. Об этом «Газете.Ru» рассказала HR-директор девелопера Level Group Валентина Романова.

Сам по себе блог — не проблема, и один спорный пост не гарантирует отказа. Настораживают прежде всего публикации, где человек показывает токсичное отношение к окружающим: грубые высказывания в чужой адрес, агрессивное общение, публичные оскорбления и пренебрежительный тон в дискуссиях.

Универсального стоп-листа не существует: то, что одна компания сочтет неприемлемым, в другой не вызовет вопросов. Все зависит от корпоративной культуры, специфики бизнеса и должности. Поэтому работодатели смотрят не на отдельные фразы в отрыве от контекста, а на общий публичный образ человека.

По словам Романовой, если сотрудник активно выступает в медиа и комментирует темы рынка, стоит еще на этапе найма договориться: высказываться он может, но подавать субъективные оценки как позицию компании — нет. Эту границу важно обозначить заранее. Организация вправе устанавливать внутренние правила публичных коммуникаций: какие темы допустимо комментировать от имени компании, когда нужно согласование и как помечать личный характер высказываний.

При этом такие правила не означают тотального контроля над публикациями. Если человек качественно выполняет обязанности, ведет личный блог, не говорит от имени компании и его контент не противоречит ценностям организации, сама публичная активность проблемой быть не должна.

Тем, кто развивает личные блоги, эксперт советует следить за манерой общения в соцсетях: агрессивные комментарии, оскорбления и регулярные конфликты с подписчиками могут стать причиной отказа в должности или основанием для увольнения. Важен и публичный имидж: если в профиле указаны должность и компания, высказывания могут восприниматься аудиторией как связанные с работодателем. Поэтому личное мнение и официальную позицию организации лучше четко разделять.