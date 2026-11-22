Российская теннисистка Мирра Андреева вряд ли получит звание лучшей спортсменки года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), заявил в беседе с ТАСС заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее WTA включила россиянку в шорт-лист претенденток на престижную премию. Помимо Андреевой, за главный трофей сезона поборются Елена Рыбакина из Казахстана, чешка Линда Носкова, украинка Элина Свитолина и белоруска Арина Соболенко.

По мнению Янчука, несмотря на мощный финиш сезона и убедительный триумф на Итоговом турнире WTA, Мирра все же уступит в этой гонке. Специалист уверен, что награда достанется Елене Рыбакиной.

«Она выиграла два турнира Большого шлема в этом году, показывала стабильные результаты и все-таки она завершила сезон на первой строчке в мировом рейтинге. Чаще всего эту награду отдают как раз тому, кто заканчивает на первом месте», — сказал Янчук.

Тренер напомнил, что по негласной традиции премию чаще всего отдают именно лидеру мирового зачета.

В 2026 году первая ракетка мира Рыбакина действительно собрала внушительную коллекцию титулов, победив на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США. Мирра Андреева закончила сезон второй в рейтинге WTA.