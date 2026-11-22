Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева возмутилась отсутствием эмпатии у окружающих после ее развода с актером Кириллом Сафоновым — по словам звезды, любопытные дошли до того, что пытают подробностями даже ее маму. Поклонники шутят, что, вероятно, певица слишком хорошо отстояла свои границы, потому любопытные переключились на ее родственницу.

Громкий разрыв одной из самых крепких пар шоу-бизнеса после 17 лет брака случился в конце октября. Тогда звезды вышли к поклонникам с видеообращением и заверили, что расстались мирно — отношения просто исчерпали себя. Но одно дело — поставить точку, и совсем другое — каждый день отбиваться от чужого носа.

42-летняя артистка призналась в блоге, что навязчивое любопытство переходит все границы. На днях посторонние в лоб спросили ее маму, что там происходит у дочери на личном фронте. Женщина растерялась и начала неловко уходить от темы, за что потом получила от звездной наследницы четкую инструкцию: обрубать разговор одной фразой — «Я Сашину личную жизнь не обсуждаю».

Сама певица в шоке от того, насколько бесцеремонно люди лезут в душу буквально везде.

«Но после расставания такой вопрос прилетает примерно отовсюду — от подружки, от мам на улице, от соседки в лифте между третьим и пятым этажом. А еще его часто задают на интервью или на мероприятиях. Иногда он звучит настолько некорректно, что думаешь, ребят, у вас вообще эмпатии нет? Вы не думаете о том, что я могу переживать, как-то себя чувствовать и просто не хотеть говорить на эту тему?» — делилась Саша.

К слову, за развод пара боролась около года. Супруги полгода ходили к семейному психотерапевту, надеясь перезагрузить брак, но в итоге поняли: чтобы сохранить теплые отношения, им лучше разойтись.

Стоит отметить, что сама певица окончила магистратуру по психологии (обучалась в Московском институте психоанализа), консультирует клиентов и активно развивает личный блог с психологическим уклоном, в том числе дает советы по отношениям.