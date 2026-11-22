Кашель, который усиливается с наступлением ночи, далеко не всегда свидетельствует о затянувшейся простуде. Иногда привычный симптом оказывается сигналом заболеваний дыхательной и даже сердечно-сосудистой системы. Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Говтва объяснила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», почему кашель обостряется в положении лежа и в каких случаях откладывать визит к врачу опасно.

Одна из причин ночных приступов связана с изменением положения тела. Когда человек ложится, слизь в дыхательных путях распределяется иначе, а выделения из носоглотки могут стекать по задней стенке глотки, раздражая ее и провоцируя кашлевой рефлекс.

«Однако дело не всегда в органах дыхания. Например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни содержимое желудка в горизонтальном положении может попадать обратно в пищевод. Это вызывает раздражение и способно провоцировать приступы кашля, особенно в ночные часы», — предупредила врач.

Еще одна возможная причина — бронхиальная астма. При этом заболевании кашель может усиливаться именно ночью или ранним утром. Спровоцировать его также способны аллергический ринит и синдром постназального затека, при котором слизистые выделения из носа стекают в горло.

Особого внимания заслуживают случаи, когда кашель сопровождается другими тревожными проявлениями. В частности, он может возникать при хронической обструктивной болезни легких и сердечной недостаточности. Поэтому постоянно повторяющиеся ночные приступы нельзя автоматически списывать на последствия ОРВИ.

«Особого внимания требуют кашель, который сохраняется более трех недель, постепенно усиливается, сопровождается одышкой, свистящим дыханием, повышением температуры, необъяснимым снижением веса или ночной потливостью», — предупредила Говтва.

Особенно опасными признаками считаются появление крови в мокроте, выраженная одышка и боль в груди. При таких симптомах необходима незамедлительная медицинская оценка.

Врач посоветовала не ограничиваться самостоятельным приемом средств от кашля, если приступы регулярно нарушают сон или продолжаются несколько недель. Важно установить причину симптома: лечение последствий простуды не поможет, если проблема связана, например, с астмой, рефлюксом или заболеванием сердца.