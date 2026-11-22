Летом в Московском регионе, в том числе столице, может вырасти частота молний, а структура осадков уже меняется — ливней становится больше. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал климатолог, академик РАН, директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По его словам, продолжительные небольшие дожди постепенно уступают место конвективным, то есть ливневым осадкам. Схема выглядит так: сначала устанавливается жаркая погода, влага испаряется с поверхности почвы и растений и накапливается в атмосфере. Затем приходит гроза с сильным дождем. После нее снова выглядывает солнце, поверхность высыхает, влага опять испаряется — и через несколько дней или неделю цикл повторяется.

Погода в Московском регионе, отметил ученый, все больше напоминает южную. При этом общее количество осадков летом практически не растет — просто увеличивается доля ливней. Возможно, именно с этим и связано ощущение, что дождей стало гораздо больше, заключил Семенов.