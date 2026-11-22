Желтый уровень погодной опасности ввели в Москве и Московской области в связи с гололедицей, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.

Предупреждение о потенциально опасных погодных условиях в столичном регионе начнет действовать 22 ноября с 21:00 по московскому времени. Ограничения сохранятся ровно на двое суток — вплоть до 21:00 24 ноября.

Помимо скользких дорог и тротуаров, метеорологи также предупреждают жителей мегаполиса и области о вероятном отложении изморози. Автомобилистам и пешеходам в этот период стоит быть особенно осторожными на улицах.