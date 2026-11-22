Актриса Екатерина Волкова призналась, что спустя три недели после родов старшей дочери так и не познакомилась с младшим внуком из-за затяжного конфликта с зятем, рассказала она в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Звезда театра и кино отметила, что очень ждет встречи, но навязываться без приглашения дочери не собирается. А вот идти на мировую с мужем Валерии актриса категорически отказывается: по ее словам, зять повел себя по-хамски, приехав за рулем ее же машины и поторопив тещу грубой фразой, после чего Волкова «послала его на три веселых буквы». Артистка возмущена тем, что мужчина, по ее мнению, не желает брать на себя ответственность и «не хочет участвовать ни в чем, кроме деторождения».

О пополнении в семье Екатерина объявила несколько дней назад на премии «Событие года», но подробности тогда придержала. Лишь на следующий день стало известно, что 33-летняя Валерия родила мальчика, которого назвали Федором. Он стал четвертым ребенком в семье: пара уже воспитывает сыновей Тимофея (2022 г. р.) и Матвея (2024 г. р.), а также дочь Василису (2025 г. р.).

Напряжение между тещей и зятем тянется с самого начала романа. Волкова утверждает, что мужчина закрутил отношения с ее дочерью, еще будучи женатым, а узнав о первой беременности, просто исчез. Тогда мать с дочерью решили справляться сами, но стоило актрисе отдать молодой маме квартиру, как избранник тут же вернулся.

Позже зять начал ставить барьеры в общении бабушки с детьми: запрещал выкладывать совместные снимки в соцсети и даже однажды отправил Волкову в бан на три недели. Сильнее всего артистка тоскует по первенцу Тимофею, при рождении которого присутствовала лично. Еще весной звезда признавалась, что недопонимание в семье растет как снежный ком, но надеялась, что ради детей и дочери им удастся договориться — если зять все-таки решится на нормальный разговор «по-мужски».