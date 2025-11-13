Завтраки включены: какие отели Таиланда, Вьетнама и ОАЭ готовы принять россиян на Новый год?

Пресс-служба сервиса бронирования рассказала Inkazan, что забронировать тур в Таиланд на двоих можно от 135 200 руб. Цена рассчитана при условии, что отдыхающий проведет в отеле семь ночей. Отелю присвоено четыре звезды. От 134 тыс. руб. стоит проживание в четырехзвездочном отеле Вьетнама. В обоих отелях гостям предлагают завтраки, стоимость которых учтена.

По информации издания, отдых в Китае в отеле с четырьмя звездами обойдет россиянам ориентировочно в 111 500 руб., а в ОАЭ — от 93 700 руб. Гостям также предложат завтраки. Стоимость пятизвездочных отелей начинается от 111 тыс. руб. (ОАЭ) и заканчивается 149 тыс. руб. (Таиланд). Эксперты отметили, что на стоимость влияет точка отправления. Указанные цены рассчитаны для жителей Казани. По информации издания, цены на авиабилеты выросли в цене. В преддверии новогодних праздников часто наблюдается тенденция к росту.

Ранее экономист Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как сэкономить на новогоднем столе.