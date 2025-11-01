Большинство россиян начинают активную подготовку к новогодним праздникам недели за две до самого торжества. Конечно, есть и те, кто оставляет покупку подарков и угощений на новогодний стол на последние предпраздничные дни, а иногда и часы. Начинать подготовку лучше еще в ноябре, чтобы не разориться на ней. Как сэкономить на новогоднем столе без потери качества и ассортимента блюд, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, всегда стоит начинать с планирования самого новогоднего меню, чтобы избежать спонтанных покупок, а, следовательно, и ненужных трат.

«Составляем список тех блюд, которые вы точно хотите приготовить. Акцент желательно сделать на простых и сравнительно недорогих рецептах. Лишние расходы нам ни к чему. Не пытаемся при этом приготовить огромное количество блюд. Это не только трудозатратно, но и экономически нецелесообразно. Лучше сделать несколько качественных, чем много достаточно заурядных салатиков, например», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При планировании меню для новогоднего стола следует ориентироваться на повторяющиеся ингредиенты в разных блюдах.

«На этом можно легко сэкономить. Так практически в каждом салате есть куриные яйца, картофель, курица или колбаса (которую можно также использовать и в качестве нарезки, например). Картофель, может быть не только гарниром на столе, но и одним из ингредиентов главного новогоднего блюда практической каждой российской семьи — салата оливье, или "селедки под шубой"», — добавила Проданова.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью ]

Не стоит забывать про сезонные овощи и фрукты, а предпочтение лучше отдать только самостоятельно приготовленным блюдам.

«Конечно, в преддверии праздников, много предложений относительно покупки уже готовых блюд. Не секрет, что цена на них значительно выше стоимости самостоятельно приготовленной пищи, а качество иногда "оставляет желать лучшего", поэтому чтобы сохранить денежные средства и при этом получить более качественный продукт, придется потрудиться. Да, и не покупайте готовые колбасные и сырные нарезки. Они стоят на порядок дороже колбасных и сырных изделий, приобретенных на развес», — подчеркнула эксперт.

Нескоропортящиеся продукты, продолжила она, и напитки (алкогольные и нет) можно спокойно закупить уже в ноябре. Цены на них дешевле, и предновогоднего ажиотажа на кассах еще нет.

«Перед покупкой обязательно сравните цены в разных магазинах. Иногда даже небольшая разница в цене может существенно повлиять на итоговую сумму. А для того, чтобы снизить расходы на семейный бюджет и при этом разнообразить состав блюд на новогоднем столе, можно воспользоваться исторически проверенным способом — распределить меню между каждым из приглашенных на празднование торжества. Пусть каждый из гостей принесет свое «фирменное» блюдо. Хозяйка новогоднего стола это непременно оценит», — продолжила экономист.

