«Зажрались»: Телеведущий Якубович усомнился в целеустремленности москвичей

Телеведущий Леонид Якубович во время интервью на одном из YouTube-каналов высказал мнение, что люди, рожденные в Москве, не такие целеустремленные, как горожане из небольших населенных пунктов, пишет издание «Утро.ру» .

«Очень тут (в Москве) все зажрались», – считает телеведущий Леонид Якубович.

Телеведущий отметил, что Москва - красивый и развитый город с большим потенциалом. Люди из дальних регионов никогда не видели того, что есть в столице или в других крупных городах. У них есть стимул чего-то добиваться, стремиться улучшить условия своей жизни, расширить кругозор.

Жители Москвы рождаются в такой роскоши и быстро привыкают к ней. Воспринимая все, как должное, у них нет стремления достигать новых высот, пояснил свою позицию несменный телеведущий программы «Поле чудес».