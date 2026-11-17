В торговом центре «МЕГА Химки» в Химках в выходные, 21 и 22 ноября , организуют маркет «100% Подмосковье. Скоро Зима», в рамках которого предприниматели области представят авторские изделия, одежду, аксессуары, товары для дома и подарочную продукцию. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Площадка объединит мастеров, дизайнеров и представителей локальных брендов. Посетители смогут познакомиться с ассортиментом производителей, узнать истории создания их проектов и приобрести товары напрямую у авторов. На мероприятии уделят внимание новогодним подаркам, вход свободный.

Проект «100% Подмосковье» направлен на продвижение местных производителей и повышение узнаваемости региональных брендов, мероприятие организовано министерством и центром «Мой бизнес» Московской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.