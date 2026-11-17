Пассажиры Подмосковья совершили почти 50 млн поездок по «Стрелке» в автобусах Мострансавто
Пассажиры Мострансавто совершили почти 50 млн поездок по карте «Стрелка»
Фото: [Мострансавто]
С начала 2026 года пассажиры Подмосковья совершили более 47,5 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто» с использованием транспортной карты «Стрелка», каждый день ей оплачивают в среднем около 120 тыс. поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Чаще всего карты используют на маршрутах МАП № 10 г. Королев, МАП № 12 г. Ногинск и МАП № 11 г. Балашиха. Среди автобусных маршрутов предприятия лидером по количеству поездок, оплаченных картой «Стрелка», стал маршрут № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)». В ведомстве уточнили, что по карте действует система скидок «Больше ездишь — меньше платишь».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.