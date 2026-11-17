С начала 2026 года пассажиры Подмосковья совершили более 47,5 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто» с использованием транспортной карты «Стрелка», каждый день ей оплачивают в среднем около 120 тыс. поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.