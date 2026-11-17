В Доме Правительства Московской области прошла III Отчетно-выборная конференция регионального отделения Российских студенческих отрядов, участниками которой стали 100 делегатов из 45 образовательных организаций Подмосковья. Они подвели итоги работы за три года, выбрали новое руководство и наметили, куда двигаться дальше. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Студенческие отряды стали важной частью молодежной жизни Подмосковья. За три года движение выросло более чем вдвое, и сегодня почти восемь тысяч ребят могут попробовать себя в профессии, найти первую работу и реализовать собственные инициативы», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках мероприятия был избран новый состав Правления регионального отделения, его председателем стал Павел Ковалев. Руководителем (командиром) регионального штаба выбрали Светлану Концевую, которая раньше возглавляла педагогическое направление. Председателем Контрольно-ревизионной комиссии стала Евгения Гурская.

Координацией работы РСО Московской области в регионе занимается областное Министерство информации и молодежной политики. В регионе работают 212 студенческих отрядов, в которых участвует молодежь из 56 образовательных организаций. За 2024–2026 годы ребята суммарно трудоустраивались около 14,8 тыс. раз и более 7 тыс. раз проходили профессиональное обучение. Они работают в детских оздоровительных лагерях, гостиницах, на стройках, в пассажирских перевозках и других отраслях. В этом году подмосковные студенты впервые вошли в совместный педагогический отряд Московской и Минской областей и поработали в детском центре «Зубренок» в Беларуси.

Студенты РСО проводили добровольческие и патриотические инициативы, собрали более 6 тонн гуманитарной помощи. На развитие молодежных проектов привлекли свыше 11,8 млн рублей грантовой поддержки. Председатель Правления регионального отделения Российских студенческих отрядов Павел Ковалев отметил, что тысячи ребят получают свой первый профессиональный опыт, находят единомышленников и становятся настоящими специалистами. По его словам, избрание нового руководства — это продолжение работы.

В рамках конференции участники обсудили развитие регионального отделения. Среди приоритетов — новые отряды в колледжах и университетах, укрепление сотрудничества с работодателями, расширение круглогодичной занятости и совершенствование системы профессионального обучения. Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

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