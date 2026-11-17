В деревне Головково Наро-Фоминского округа продолжается капитальный ремонт Лицея имени Героя России Веры Волошиной, строители осуществляют демонтаж и ремонт кровли, приступили к общестроительным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета, их планируют завершить к 1 сентября 2027 года.

Площадь здания составляет более 4,9 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех внутренних помещениях и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.