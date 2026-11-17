Сборные Московской области одержали победу на чемпионате России по бадминтону в Саратове
Сборные Подмосковья одержали победу на чемпионате России по бадминтону
Фото: [Национальная федерация бадминтона России]
Мужская и женская сборные Подмосковья одержали победу на чемпионате России по бадминтону среди команд субъектов РФ, который прошел с 12 по 15 ноября в Саратове. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, мужская сборная смогла опередить команды Москвы и Республики Татарстан. В составе команды выступали Владислав Добычкин, Захар Кель, Артур Печенкин, Идель Давлетбаев, Александр Пузырев, Валентин Семенов, Глеб Степаков и Александр Григоренко.
Женская сборная области обыграла команды Нижегородской области и Москвы, ее представляли Алина Бусыгина, Марина Тарасова, Василиса Ицкова, Елизавета Баранова, Анисья Масунова, Дарья Русина, Анастасия Вашланова и Анастасия Нефедова.
В общей сложности в составе команд выступили 16 подмосковных спортсменов из Мытищ, Орехово-Зуева, Коломны и Воскресенска. Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».
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