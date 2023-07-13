Здание постпредства Челябинской области в Москве выставили на аукцион

До первого августа открыт прием заявок на участие в аукционе по продаже здания постоянного представительства Челябинской области, расположенного в Москве, сообщает kursdela.biz .

В аукционе предложено принимать участие физическим и юридическим лицам. Прием заявок открыт. Трехэтажное здание построили в 1995 году по специальному заказу. Кроме кабинетов, кухни, комнаты отдыха и гостиной, в доме есть подвал и мансарды.

Здание находится под охраной. К тому же оно ограждено забором. Имеется гараж. Общая площадь - 765,7 квадратных метров. Рядом много остановок общественного транспорта, которые соединяют здание постпредства с разными районами города. Недалеко есть станции метро.

Начальная цена - 83,7 миллиона рублей.