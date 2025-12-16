«Здесь звучал голос Высоцкого»: путешествие в прошлое через отреставрированные стены здания в Новокузнецке

Историческое здание профкома в Новокузнецке, свидетель эпох и знаковых встреч, вновь обрело свой первозданный облик после масштабной реставрации, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Дом на площади Побед, 8, возведенный в 1934 году, служил первоначально заводским комитетом и помнит голоса индустриальных гигантов прошлого.

На его фасаде соседствуют две мемориальные доски: одна посвящена Николаю Чернышеву, возглавлявшему профсоюз Кузнецкого металлургического комбината в суровые годы войны и послевоенного восстановления, другая — Владимиру Высоцкому.

Легендарный поэт и актер побывал здесь в феврале 1973 года, выступив перед работниками комбината и журналистами редакции газеты «Металлург», которая тогда базировалась в этих стенах. Теперь отреставрированное здание — не просто архитектурный объект, а живой памятник трудовой и культурной истории города.

Реставрацию провело местное промышленное предприятие. На площади возле здания будут также выполнены работы по благоустройству территории.

Ранее сообщалось, что в Сети завирусилась песня Высоцкого, посвященная Орехово-Зуево.