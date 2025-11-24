«Там глохнут дворы от звонких перекатов»: в Сети завирусилась песня Высоцкого, посвященная Орехово-Зуеву

В интернете стало вирусным видео, на котором, как утверждается, запечатлен Владимир Высоцкий с песней о подмосковном Орехово-Зуеве, сообщил REGIONS.

По информации издания, ролик, где легендарный бард называет подмосковный город колыбелью российского футбола, вызвал бурные дискуссии среди пользователей. Многие усомнились в его подлинности, предположив, что это — работа нейросети.

«Я в Орехово-Зуеве: там ветер в воротах поет, там мяч по траве, как по нервам рвет, там глохнут дворы от звонких перекатов, а сердце как барабан», — поет исполнитель.

Развеять все сомнения помог эксперт в сфере IT и большой поклонник творчества Высоцкого из Ликино-Дулево Александр Смирнов. Он провел собственный анализ и пришел к однозначному выводу: запись является фейком.

Смирнов обратил внимание на сам текст композиции, который, по его мнению, совершенно не соответствует поэтическому стилю Высоцкого и отличается примитивной рифмой. Специалист уверенно заявил, что Высоцкий никогда не исполнял подобную песню. Александр уверен, что ролик создан искусственным интеллектом.

«При замедленном просмотре записи отчетливо видно, как мимические морщины в области носа и губ сначала проявляются во время пения, а затем неожиданно исчезают. Очевидно, что в подлинном видео подобная непоследовательность была бы невозможна», — объяснил Александр.

