«Здоровье — не то, чем стоит рисковать»: депутат рассказала об опасности покупки филлеров на маркетплейсах

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина рассказала, что применение филлеров, приобретенных на маркетплейсах, может привести к инфекциям, рубцам и даже некрозу, сообщил ТАСС.

Депутат рассказала, что на маркетплейсах в свободном доступе продают разные инъекционные препараты, в том числе и филлеры. Продавцы также предлагают наборы для тату и пирсинга в домашних условиях. Юлия Дрожжина уверена, что подобные процедуры должен проводить квалифицированный специалист. Важно, чтобы мастер предложил для процедуры условия, которые соответствуют требованиям санитарных норм.

«Я против этого, потому что это создает ложное ощущение простоты и доступности подобных процедур. На деле же неправильное выполнение может привести к инфекциям, рубцам, хроническим воспалениям, некрозу и другим тяжелым последствиям», — сказала Дрожжина.

Депутат рассказала, что введение любого препарата под кожу — это медицинская процедура. Эксперт призвала россиян не экспериментировать. Товары на маркетплейсах могут приобретать несовершеннолетние и граждане, не имеющие медицинского образования. У Дрожжиной это вызывает особое беспокойство. Она рекомендует выбирать для процедур лицензированные клиники, в штате которых работают профильные специалисты с образованием. Внимание стоит уделить также опыту работы и условиям, которые предоставляют клиентам. В приоритете — безопасность.

«Призываю всех беречь себя, здоровье — не то, чем стоит рисковать», — заключила депутат.

