«Зебра» не спасла: на нерегулируемом переходе под колеса автомобиля попал 11-летний школьник

Телеграм-канал УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу проинформировал о ДТП с участием 11-летнего школьника, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Наезд на несовершеннолетнего пешехода зафиксирован на нерегулируемом пешеходном переходе. Школьник пересекал проезжую часть. ДТП с участием автомобиля «Мазда 3» произошло в понедельник, 2 февраля. Машиной управлял 26-летний мужчина.

«В результате ДТП был травмирован 11-летний мальчик», — сообщил региональный УГИБДД ГУ МВД России.

По информации ведомства, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. По факту ДТП продолжается детальная проверка. Специалисты намерены выяснить все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники УГИБДД посоветовали водителям всегда заранее снижать скорость, когда они приближаются к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Важно, чтобы водители реагировали на действия других участников дороги. Например, движущийся впереди автомобиль снизил скорость — так же должен поступить автомобиль, который следует за ним.

По данным специалистов, перед началом перехода пешеход обязан убедиться в безопасности своего маневра, оценив дистанцию до движущегося транспорта и его скорость.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава лично спас мужчину, попавшего в аварию в Подмосковье.