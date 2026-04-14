В то время как одни жители Павловского Посада пытаются победить весеннюю унылость, их сосед из Электрогорска, известный под именем Александр Чусов, развернул масштабные боевые действия на огородном фронте. Знаменитый гровер и любитель выращивать гигантские растения, по имеющимся сведениям, объявил войну трипсу — крошечному насекомому, которое представляет серьезную угрозу для его любимых посадок лука, сообщил REGIONS.

Чусов, который славится своими экспериментами с необычными сортами и способностью получать овощи впечатляющих размеров, с тревогой обнаружил, что его зеленые питомцы начали чахнуть. Как рассказывает сам огородник, сдаваться он не привык, поэтому сразу же попытался найти управу на вредителя. В ход пошли и народные рецепты, и специальные химические препараты — инсектициды. Однако, по словам Александра, трипс оказался противником коварным и живучим: каждый раз, когда казалось, что победа близка, насекомое находило способ выжить и продолжало атаковать грядки.

Тогда гровер решил сменить тактику и сосредоточился на более радикальных, как он их называет, методах. Он углубился в изучение биологических средств защиты растений. Суть этой технологии заключается в использовании естественных врагов вредителей — полезных насекомых, которые уничтожают трипса, не нанося вреда самим посадкам.

«Листья начали приобретать серебристый оттенок, покрываться мелкими точками и деформироваться. Всему виной — трипс, который буквально высасывает соки из молодых побегов. Эти микроскопические вредители, размножаясь с огромной скоростью, способны уничтожить весь урожай за считанные недели. Питаются трипсы соком растений, повреждая все надземные мягкие и зеленые части», — сказал Александр.

Тем временем садоводы из Павловского Посада, наслышанные о беде коллеги, предложили ему собственный проверенный рецепт. Они рекомендуют Александру попробовать специальную смесь на основе эфирных масел. По их заверениям, такой состав способен надолго удерживать назойливого трипса на почтительном расстоянии от грядок, не давая ему приблизиться к вожделенным луковицам.

«Даже столкнувшись с такой неприятностью, Александр не опускает руки, а ищет новые пути решения проблемы. Будем следить за развитием событий на его "луковых фронтах" и надеемся, что скоро Александр поделится секретом победы над этим крошечным, но таким разрушительным врагом», — сказали садоводы из Павловского Посада.

