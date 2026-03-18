Враг борщевика: биолог из Наро-Фоминска раскрыла неожиданную слабость опасного сорняка

Борщевик Сосновского, ставший настоящим проклятием для дачников и коммунальщиков, похоже, наконец нашел достойного противника. Им оказался не ядохимикат и не мощный трактор, а крошечные почвенные комарики, которых огородники привыкли считать злейшими врагами рассады. Как пишет REGIONS , неожиданное открытие сделала биолог из Наро-Фоминска Светлана Карамзина, обратив внимание на то, что происходит в корневой системе агрессивного растения.

Борщевик Сосновского давно заслужил репутацию непобедимого захватчика. Его косят, травят гербицидами, перекапывают землю, но с приходом нового сезона он снова поднимается и продолжает экспансию. Ситуацию осложняет его ядовитость: сок растения вызывает серьезные ожоги на коже, поэтому даже случайное прикосновение к листьям может обернуться проблемами со здоровьем. Долгое время считалось, что у сорняка нет естественных врагов — животные обходят его стороной, насекомые не интересуются, грибки не поражают. Но, как выяснилось, слабое место у гиганта все же есть, и находится оно под землей.

Биолог из Наро-Фоминска Светлана Карамзина решила исследовать не стебли и листья, а то, что скрыто от глаз. В ходе наблюдений она обнаружила, что на корнях борщевика активно селятся личинки сциарид — тех самых мелких почковых комариков, которых дачники обычно проклинают за погубленную рассаду. Насекомые откладывают яйца прямо в грунт, а вылупившиеся личинки принимаются за питание, в процессе которого повреждают корневую систему растений. Борщевик, как оказалось, не стал исключением.

По словам исследовательницы, это наблюдение может открыть новые перспективы в борьбе с опасным сорняком. Однако, как любой метод, имеющий дело с живой природой, он требует осторожности. Кандидат биологических наук Алексей Субботин, ознакомившийся с выводами Карамзиной, предупредил: неконтролируемое увеличение популяции сциарид способно принести не только пользу, но и вред. Комарики не делают различий между борщевиком и культурными растениями, поэтому их массовое размножение на участках может обернуться новой проблемой для огородников.

Тем не менее сам факт обнаружения естественного врага у борщевика дает надежду на то, что методы борьбы с захватчиком могут стать более разнообразными и экологичными. Пока же ученым предстоит понять, как использовать открытие без ущерба для сельского хозяйства. Возможно, вскоре у дачников появится новый неожиданный союзник в войне с ядовитым гигантом, и этим союзником окажется существо, которое раньше считалось вредителем.

