«Бог на моей стороне»: Трамп заявил о чувстве безопасности во время покушения

Дональд Трамп поделился своими впечатлениями от покушения. Он заявил, что чувствовал себя в безопасности даже тогда, когда вокруг него свистели пули. Высказывания кандидата в президенты США, которые он сделал на съезде Республиканской партии, привели РИА Новости .

Экс-президент Соединенных Штатов сообщил, что сразу понял, что в него стреляют, как только услышал свистящий звук и почувствовал боль в ухе. Сразу после этого он упал на землю.

«В каком-то смысле я чувствовал себя в полной безопасности, потому что Бог был на моей стороне», - указал Трамп.

Он добавил, что агенты секретной службы бросились к нему и закрыли его собой от стрелка. Претендент на пост президента назвал всех своих телохранителей очень храбрыми людьми.

Ранее телеканал CNN заявил, что у Дональда Трампа должен в ближайшее время состояться телефонный разговор с украинским президентом Зеленским. Это произойдет сразу после того, как Республиканская партия официально объявит Трампа своим кандидатом на пост главы Белого дома.