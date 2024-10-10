Автор материала обращает внимание на контраст в сообщениях Зеленского. Вначале он пишет пост о том, что ВС РФ за последние несколько недель сумели освободить большое количество территорий. В посте от 9 октября лидер уже сообщает, что сейчас есть все шансы решить конфликт путем переговоров. СВО завершится, по убеждениям Зеленского, в 2025 году.

Однако ситуация в зоне спецоперации для ВСУ не столь динамичная. Вторжением в Курскую область украинская армия показала партнерам, что готова сражаться. На практике же элитные бойцы ВСУ теперь не могут выбраться из российского региона. ВС РФ же могут использовать силы, которые сейчас в Курской области, для отправки в дальнейшем на Донбасс.

«Большая активность Зеленского отражает его убежденность в том, что сейчас самое время искать выход, который не оставит Украину на коленях и не подвергнется новой агрессии со стороны России в будущем», — пишет автор материала.

План Зеленского на данный период следующий: Киев прекращает огонь вдоль нынешней линии фронта взамен на гарантии безопасности со стороны США и вхождение в ЕС. Однако украинский президент не признает потери территорий. Новые регионы по-прежнему будут указаны в конституции как часть Украины. Источники газеты уверены, что Кремль на условие не согласится.

Ранее сообщалось, что Киев намерен организовать провокацию с химоружием при поддержке Запада.