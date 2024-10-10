Зеленский готов к прекращению огня по текущей линии при условии вступления в ЕС
Зеленский: немедленное вступление Украины в ЕС приведет к прекращению огня
Фото: [Pxhere.com]
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе европейского турне пытается заручиться гарантиями вступления страны в ЕС. Взамен лидер готов пойти на некоторые уступки, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.
Автор материала обращает внимание на контраст в сообщениях Зеленского. Вначале он пишет пост о том, что ВС РФ за последние несколько недель сумели освободить большое количество территорий. В посте от 9 октября лидер уже сообщает, что сейчас есть все шансы решить конфликт путем переговоров. СВО завершится, по убеждениям Зеленского, в 2025 году.
Однако ситуация в зоне спецоперации для ВСУ не столь динамичная. Вторжением в Курскую область украинская армия показала партнерам, что готова сражаться. На практике же элитные бойцы ВСУ теперь не могут выбраться из российского региона. ВС РФ же могут использовать силы, которые сейчас в Курской области, для отправки в дальнейшем на Донбасс.
«Большая активность Зеленского отражает его убежденность в том, что сейчас самое время искать выход, который не оставит Украину на коленях и не подвергнется новой агрессии со стороны России в будущем», — пишет автор материала.
План Зеленского на данный период следующий: Киев прекращает огонь вдоль нынешней линии фронта взамен на гарантии безопасности со стороны США и вхождение в ЕС. Однако украинский президент не признает потери территорий. Новые регионы по-прежнему будут указаны в конституции как часть Украины. Источники газеты уверены, что Кремль на условие не согласится.
Ранее сообщалось, что Киев намерен организовать провокацию с химоружием при поддержке Запада.