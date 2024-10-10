Посольство России: Киев намерен организовать провокацию с химоружием при поддержке Запада
Фото: [unsplash.com]
Российское посольство в Вашингтоне сообщает, что Украина, с помощью западных государств, планирует осуществить ряд провокационных действий в зоне конфликта, включая применение химического оружия, как сообщило издание Newsweek.
По данным дипведомства, НАТО уже поставило Киеву свыше 70 современных технологий для обнаружения и фиксации токсичных веществ.
Украинские силовики также прошли обучение в странах НАТО, чтобы фальсифицировать доказательства для представления в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Постоянный представитель России при ОЗХО, Владимир Тарабрин, накануне сообщил, что Россия направила организации материалы о случаях применения химоружия Украиной и призвала уделить этому серьезное внимание.
Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил о применении украинцами химоружия в регионе.