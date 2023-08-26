Зеленский: К декларации G7 о гарантиях безопасности Украине присоединилось более 20 стран

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к гражданам Украины в интернет-мессенджере сообщил, что более 20 государств присоединилось к декларации G7 о гарантиях безопасности Украине, сообщает агентство ТАСС.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина ведет переговоры с США, Канадой и Великобританией о двусторонних соглашениях с целью предоставления гарантий безопасности.

Декларация G7 о гарантиях безопасности Украине – документ, который был создан по итогам саммита НАТО. Согласно соглашениям Украине увеличат поддержку и помогут в создании военного потенциала. В Киеве надеются, что к концу 2023 года будут заметны первые результаты работы правительства в данном направлении.

«Наша команда работает дальше. Сейчас почти 30 [стран] в целом вместе с G7», – отметил президент Украины Владимир Зеленский

В ходе видеообращения президент Владимир Зеленский также рассказал, что в небе над Житомирской областью произошла авиакатастрофа. Погибло трое украинских летчиков. Правоохранительные органы расследуют инцидент. Один из летчиков был офицером, отметил президент Украины.