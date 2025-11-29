Зеленский назначил нового главу делегации для переговоров с США и РФ вместо Ермака

По данным издания, новым главой делегации для ведения переговоров с РФ и США назначен секретарь СНБО Рустем Умеров, который сменил на этом посту уволенного Андрея Ермака. При этом костяк переговорной группы сохранил свой состав. В список внесли замначальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого.

«Вопросы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира. Умеров Рустем Энверович — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации», — говорится в указе.

По информации издания, назначение Умерова последовало сразу после отставки главы президентского офиса Андрея Ермака, объявленной Зеленским в пятницу. В тот же день утром правоохранительные органы провели ряд обысков по месту жительства и в рабочих кабинетах чиновника. Как сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), эти действия были частью расследования коррупционных схем в энергетической отрасли. При этом детективы подчеркнули, что на момент проведения обысков никому не были предъявлены официальные обвинения.

