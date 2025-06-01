Зеленский подтвердил участие Украины в переговорах с РФ в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на предстоящей встрече с российскими дипломатами в Стамбуле 2 июня.

Украинский президент сообщил, что делегация намерена обсудить множество актуальных вопросов. В их числе — прекращение боевых действий в зоне спецоперации и освобождение пленных. В преддверии встречи делегаций Зеленский заслушал доклады министра обороны, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины.

«Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

По данным СМИ, подобным заявлением Зеленский подтвердил, что 2 июня украинские представители намерены прибыть на переговоры. До этого Умеров сообщил, что Украина откажется от посещения Турция, если Россия не предоставит для предварительного ознакомления меморандум. Спикер добавил, что Киев не против продолжать прямые переговоры. В Кремле акцентировали внимание, что продолжение переговоров — главная задача. Меморандум будет представлен украинской стороне.

Ранее сообщалось, что в Турции потребовали выгнать одну из делегаций с переговоров в Стамбуле.