В контексте новых переговоров между Россией и Украиной, которые пройдут в Стамбуле, Турция должна сыграть ключевую роль в предотвращении участия делегации Европейского союза, которая выступает за продолжение конфликта. Об этом сообщает турецкое издание Aydinlik Gazetesi.

В пятницу, 28 апреля, Кит Келлог, специальный посланник президента США, сообщил, что на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле, которые пройдут на следующей неделе, будут присутствовать представители служб безопасности Франции, Германии и Британии.

«Турция должна настаивать на мире и не допускать европейцев, желающих, чтобы Украина продолжала воевать. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного влияния на отношения Турции с обеими странами», — говорится в материале.

По мнению газеты, рост военных расходов Евросоюза и напряжённая ситуация вокруг России не способствуют установлению мира и вызывают недовольство среди европейцев.

В понедельник, 2 июня, состоится очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. В ходе встречи российская сторона планирует представить меморандум, посвящённый будущему мирному соглашению. В этом документе будут отражены все ключевые аспекты, необходимые для урегулирования первопричин конфликта.

В состав российской делегации войдут те же лица, что и в предыдущем этапе. Ее будет возглавлять Владимир Мединский, занимающий должность помощника президента.

Ранее украинский президент Зеленский заявил, что страны ЕС усилят свое давление на РФ после общения Путина и Трампа. В то же время сама Украина якобы готова вести переговоры о мире. Сам Зеленский исключил возможность того, что Киев согласится на свой нейтральный статус, а также на вывод ВСУ с подконтрольных им территорий.