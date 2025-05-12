Зеленский попросил нового папу римского посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале проинформировал о разговоре с новым папой римским Львом XIV. Первый разговор он назвал теплым, справедливым и предметным.

Глава киевского режима написал, что поблагодарил нового папу римского за его заявление о важности мира на Украине и проведение обмена пленными. Он рассказал папе о несовершеннолетних гражданах Украины, которые, по его мнению, были незаконно депортированы в Россию. Зеленский выразил надежду, что Ватикан окажет помощь в их возращении домой. В ходе беседы Зеленский подтвердил намерение Украины на протяжении последующих 30 дней не открывать огонь и провести прямые переговоры с Россией.

«Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей», — написал украинский президент.

По словам Зеленского, спикеры договорились, что будут поддерживать контакты. В ближайшее время они запланируют личную встречу. Теме вооруженного конфликта глава киевского режима уделил приоритетное внимание. По его мнению, Украина заинтересована в завершении боевых действий и постоянно об этом заявляла ранее.

Ранее сообщалось, что Трампа возмутил вопрос о его влиянии на избрание нового папы римского.