Зеленский приглашен на саммит стран Бухарестской девятки и Нордических стран

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров проинформировал, что Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, сообщил «Интерфакс-Украина».

По информации пресс-секретаря президента Украины, в Вильнюсе состоится Саммит стран Бухарестской девятки и Нордических стран. Зеленский примет участие в мероприятии.

«На полях саммита также запланированы двусторонние встречи с участниками саммита», — сообщил украинским журналистам Никифоров.

По данным Никифорова, участники встречи обсудят ряд важных тем. В их числе — усиление безопасности и обороны восточного фланга НАТО. Лидеры также расскажут о планах проведения саммита Альянса, который запланирован на 24-25 июня. В повестке есть украинский вопрос. В частности, Зеленский обсудит способы оказания помощи Киеву.

По информации издания, о проведении саммита ранее информировал президент Литвы Гитанас Науседа. На встречу пригласили глав государств восточного и северного флангов НАТО. Мероприятие проходит во Дворце правителей.

Источники издания Hill сообщили, что члены военного альянса обеспокоены возможностью остаться без поддержки США. Эта тема станет главным инфоповодом саммита, который пройдет в Гааге.

Ранее Зеленский подтвердил, что центр подготовки терактов находился в России.