Зеленский подтвердил, что центр подготовки терактов находился в России

Украина взяла на себя ответственность за атаку на российские аэродромы, о чем сообщил президент страны Владимир Зеленский. В своем вечернем обращении к подписчикам в социальных сетях он пояснил, что 1 июня украинские беспилотные летательные аппараты были запущены в Сибири, что привело к атаке на аэродромы в пяти регионах России.

Напомним, 1 июня в некоторых субъектах Российской Федерации были зафиксированы случаи запуска беспилотных летательных аппаратов из грузовых автомобилей. По информации, предоставленной Министерством обороны, Вооружённые силы Украины осуществили атаку с использованием FPV-дронов. Министерство квалифицировало произошедшее как террористический акт, организованный Украиной.

По информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, беспилотные летательные аппараты были запущены с территории, расположенной в непосредственной близости от военных аэродромов.

Как признался Зеленский, украинские спецслужбы готовили произошедшее последние полтора года.

«Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней с начала планирования до эффективной реализации», — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за подрыва моста в Брянской области выросло вдвое.