Зеленский подтвердил, что центр подготовки терактов находился в России
Зеленский не стал скрывать причастность Киева к последним терактам в России
Фото: [соцсети]
Украина взяла на себя ответственность за атаку на российские аэродромы, о чем сообщил президент страны Владимир Зеленский. В своем вечернем обращении к подписчикам в социальных сетях он пояснил, что 1 июня украинские беспилотные летательные аппараты были запущены в Сибири, что привело к атаке на аэродромы в пяти регионах России.
Напомним, 1 июня в некоторых субъектах Российской Федерации были зафиксированы случаи запуска беспилотных летательных аппаратов из грузовых автомобилей. По информации, предоставленной Министерством обороны, Вооружённые силы Украины осуществили атаку с использованием FPV-дронов. Министерство квалифицировало произошедшее как террористический акт, организованный Украиной.
По информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, беспилотные летательные аппараты были запущены с территории, расположенной в непосредственной близости от военных аэродромов.
Как признался Зеленский, украинские спецслужбы готовили произошедшее последние полтора года.
«Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней с начала планирования до эффективной реализации», — написал Зеленский.
Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за подрыва моста в Брянской области выросло вдвое.