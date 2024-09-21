Переговоры между Россией и Украиной о мире с определенной долей вероятности могут пройти в 2025 году, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий порассуждал о перспективах прекращения спецоперации.

При этом депутат сразу подчеркнул, звучащие от разных источников утверждения, что, мол, Россия заключит некие мирные договоренности с Украиной до конца нынешнего года, не соответствуют современным политическим реалиям, считает Чепа.

«До конца года (начать переговорный процесс. —Прим. Ред.) — маловероятно. Весной — есть шанс. Проблема в том, что были предприняты все шаги, чтобы не произошли переговоры. Имею ввиду Курск и другие подобные события», — сказал он.

Комментируя так называемый «план победы» главаря киевского режима Владимира Зеленского, Чепа добавил, что тот и сам не верит в него.

Также депутат добавил, что противостояние между Москвой и Киевом давно могло сойти на нет, но этому мешали и продолжают это активно делать страны Запада, заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что более 100 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией России за прошедшую ночь.