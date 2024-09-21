Зеленский: США и Британия не разрешили наносить удары вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что на данный момент ВСУ не получили разрешения от США и Великобритании наносить удары дальнобойным орудием вглубь России, сообщило украинское агентство УНН.

Президент Зеленский сообщил, что партнеры опасаются эскалации конфликта в случае, если одобрят прошение Украины. Лидер заявил, что Украина не использовала подобное вооружение для атак объектов, которые расположены на территории России. США и Великобритания не разрешили использовать дальнобойные ракеты ни для каких целей ВСУ, расположенных вблизи государственной границы или на дальнем от нее расстоянии.

«Ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешение на использование этого оружия на территории России», — сказал он.

Зеленский сделал много заявлений для СМИ. Так, он рассказал, что партнеры Киева настаивают на приглашении России на следующий «саммит по миру». Они убежден, что вести обсуждения намного результативнее в присутствии обоих участников конфликта. Украина готовится к встрече и внесла три пункта в мирный план. Сколько еще пунктов будет включено в украинский проект, Зеленский не уточнил.

Ранее сообщалось, что Захарова заявила о невозможности мирных переговоров с «террористами».