Симоньян поблагодарила Бога за отказ от опиатов: главред рассказала о самочувствии и новой строфе перевода

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая борется с онкологическим заболеванием, поделилась новостями о своем состоянии и творческой работе. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам Симоньян, обезболивающие препараты опиоидной группы ей больше не требуются.

«Ну что, друзья, спасибо Господу, опиаты мне уже и не нужны. Все совсем терпимо», — сообщила Маргарита Симоньян.

Несмотря на это, Маргарита Симоньян продолжает упорно работать над переводом поэмы Эдгара Аллана По. В своих постах главный редактор поясняла подписчикам, что работа над литературным переводом остается для нее не только творческим занятием, но и своего рода способом справляться с тяжелым периодом. Она уже отмечала, что продолжает сражаться с болью именно при помощи переводов поэзии Эдгара По. В воскресенье, 11 октября, журналистка представила новую строфу перевода.

«Но я продолжаю упорно переводить "Ворона" Эдгара По. Я же обещала. Ловите новую строфу», — написала Симоньян.

Ранее сообщалось, что летальность онкопациентов в России снизилась до 16,6%.