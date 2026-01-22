Земля содрогнулась: специалисты зафиксировали землетрясение в 5 км от российского поселка

Землетрясение небольшой силы было зарегистрировано вечером в среду, 21 января, в Кузбассе специалистами Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, эпицентр сейсмических толчков располагался в непосредственной близости — всего в пяти километрах от поселка Трудармейский, который находится в Прокопьевском районе.

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте научной организации, подземные колебания магнитудой 2,9 произошли в 20:05 по местному времени. Интенсивность в самой точке происхождения, по предварительным оценкам экспертов, могла составить около 3,2 балла. Жители прилегающих территорий, скорее всего, почувствовали лишь незначительную вибрацию.

Подобные геологические явления в данном регионе не считаются чем-то необычным и зачастую проходят практически незамеченными для населения. Например, в этом году аналогичное событие фиксировалось и вблизи Прокопьевска.

