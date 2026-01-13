Геолог рассказал, как таяние в Антарктиде повлияет на Петербург

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о потенциальных последствиях, связанных с таянием «ледника Судного дня» — ледника Туэйтса в Западной Антарктиде. В интервью «Фонтанке» морской геолог Константин Ранкс отметил , что этот гигантский ледник ежегодно теряет до 50 млрд тонн льда, а новые данные указывают на ускорение процесса.

Кроме того, в статье в журнале Journal of Geophysical Research: Earth Surface говорится, что на леднике фиксируются землетрясения, вызванные откалыванием огромных айсбергов. Если ледник полностью сползет в океан, это приведет к повышению глобального уровня моря на величину от 50 см до нескольких метров.

Для Санкт-Петербурга, расположенного в низменности, отмечает Ранкс, такое развитие событий будет катастрофическим. Под угрозой затопления окажутся обширные территории, включая Сестрорецк, Кронштадт, Курортный район, низины побережья Невской губы, Лахтинский разлив, а также берега Невы, Славянки и Ижоры. Аналогичная судьба грозит и другим прибрежным городам, таким как Рига, Стокгольм, Хельсинки и Новый Орлеан.

Ученые также пересматривают сроки возможного коллапса. Если раньше говорили о 100-200 годах, то теперь некоторые оценки сокращаются до десяти лет.

Повышение уровня воды приведет не только к прямому затоплению, но и к подъему грунтовых вод, разрушению береговой линии и фундаментов зданий.

Из относительно безопасных мест в Петербурге Ранкс выделил Пулковские высоты и район впадения реки Охты в Неву. При этом ученые признают, что остановить таяние ледника на данном этапе невозможно, можно лишь отслеживать его состояние.

Ранее спутники зафиксировали последние дни айсберга-долгожителя в Антарктиде.