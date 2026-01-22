Зеркальные даты в ЗАГСе: какие необычные и «зеркальные» даты 2026 года уже забронированы

Специалисты управления ЗАГС проинформировали, что в 2026 году будущие супруги заранее бронируют такие даты: 26 февраля и 26 июня, 6 июня и 8 августа, сообщил vostokmedia.com. Влюбленные считают, что зеркальные красивые даты символизируют начало счастливой семейной жизни.

Специалисты управления ЗАГС отметили, что положительно реагируют на желание влюбленных расписаться в особый день. В 2026 году первой востребованной датой стало 26 февраля. В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что в этот день будут работать все ЗАГСы города. 36 пар уже заявили о своем желании стать мужем и женой именно 26 февраля.

«Частенько проведение церемоний в эти числа даже бронируют, причем заранее. Мы с радостью поддерживаем будущих супругов в столь важный и трогательный момент», — рассказали специалисты управления ЗАГС.

26.06.2026 — дата, которое особенно вдохновляет влюбленных. Битва за 6 июня и 8 августа также уже в самом разгаре. Пары выбирают и различные праздники. Так, популярностью пользуется День всех влюбленных — 14 февраля. Некоторые россияне подали заявление на 16 марта. В 2026 году на этот день выпадают «Золовкины посиделки», которые празднуют в шестой день Масленицы. Не исключено, что именно это событие вдохновляет будущих молодоженов.

