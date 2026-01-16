Порядка 24 тыс. жителей Московской области воспользовались порталом «Свадьба в Подмосковье»
Сайтом «Свадьба в Подмосковье» воспользовались уже около 24 тыс. человек
Фото: [Министерство социального развития МО]
Порядка 24 тыс. жителей региона воспользовались порталом «Свадьба в Подмосковье». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Пользователи ищут локации, просматривают фото и знакомятся с описанием — свыше 112 тыс. кликов по разделам сайта», - отметил глава министерства Андрей Кирюхин.
Сайт начал работу в 2024 году. На нем представлена вся необходимая информация о доступных площадках для проведения церемонии бракосочетания и услугах по организации праздника. Всего на портале доступно более 80 локаций.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе активно растет численность населения.