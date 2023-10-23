Зеркальный заем: В Черногорске мужчина перевел мошенникам 3 миллиона рублей

В Черногорске 33-летний местный житель перевел мошенникам 3 миллиона рублей. В МВД Хакасии сообщили, что мужчина пренебрег всеми рекомендациями сотрудников правоохранительных органов, сообщает newkhakasiya.online .

В МВД сообщили, что в начале октября с потерпевшим проводили разъяснительные беседы, рассказывали о самых частых случаях мошенничества. Мужчина был удивлен, что так много людей доверчивые и наивные, но в итоге сам оказался в такой же ситуации.

Мужчине поступил телефонный звонок с неизвестного номера. Ему сообщили, что беспокоят из полиции. Проинформировали, что в настоящую минуту мошенники пытаются оформить на его имя кредит. Попросили помощи, чтобы задержать аферистов.

Мужчине предложили оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет, чтобы зафиксировать, с какого места мошенники совершают операции. Житель Черногорска согласился. Кроме того, он сообщил секретный код, который пришел ему на телефон. Также назвал данные банковской карты.

Кредиты были оформлены в разных банковских учреждениях. Всего мужчина перевел 3 миллиона рублей. Также у него сняли 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.