«Зерновая сделка»: НАТО обратилось к РФ с предложением дальнейшего сотрудничества

11 июля генеральный секретарь ООН направил официальное письмо президенту России с предложением обсуждения способов сотрудничества в рамках зерновой сделки. Об этом рассказал Стефан Дюжаррик - представитель генерального секретаря ООН.

Генеральный секретарь ООН готов к сотрудничеству с российской стороной по данному вопросу. В первую очередь необходимо решить, как устранить проблемы при проведение финансовых операций через «Россельхозбанк», пишет ТАСС. В ООН заинтересованы в том, чтобы улучшить выполнение меморандума о взаимопонимании. Сторона готова обсудить все предложения России.

В письме представитель ООН Антониу Гутерриш также предложил меры, которые со своей стороны считает наиболее благоприятными для продолжения сотрудничества.