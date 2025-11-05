«Жалко, что не победили»: житель Подмосковья определил исход игры «Что? Где? Когда?»

Главный инженер из подмосковного Фрязино Алексей Пыршенков стал автором вопроса, который принес победу телезрителям в игре «Что? Где? Когда?». В интервью REGIONS он рассказал , как ему удалось поставить в тупик команду знатоков.

По информации издания, победу в стартовой игре осенней серии 2025 года телезрителям принес каверзный вопрос, с которым не справились знатоки.

«Согласно опросу в США за декабрь 2024 года, две трети респондентов стараются быть вежливыми в определенных диалогах. Большинство из них объяснили это тем, что „это просто мило“. Какой вариант выбрали остальные вежливые участники?» — так звучала формулировка вопроса.

Член команды Борис Левин предположил, что причина в выгоде, однако это оказалось неверно. Правильным ответом была фраза: «Опасаюсь восстания машин». Создателем этого вопроса оказался главный инженер из подмосковного Фрязино Алексей Пыршенков. Как он пояснил, идея пришла после интервью руководителя OpenAI. Хотя редакция шоу изменила структуру задания, ключевая идея автора была сохранена.

Вознаграждение за победоносный вопрос автор пока не получил — процесс выплат занимает время. Однако, как сообщается, инженер уже разработал следующую загадку для интеллектуальной игры, на этот раз посвященную необычному использованию диаграмм в программе Powerpoint.

«Я всегда болею за знатоков, так что, конечно, жалко, что не победили. Для меня ценность не в победе, а возможность стать частью любимой телепередачи», — отметил житель Подмосковья.

