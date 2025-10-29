В Павловском Посаде в преддверии Дня добровольца Московской области прошел ДОБРОФЕСТ

Мероприятие, приуроченное пятилетию движения «Волонтеры Подмосковья», прошло в Доме культуры «Павлово-Покровский» в преддверии Дня добровольца Московской области. Праздник ежегодно отмечается 29 октября.

Организацией фестиваля занимался молодежный центр «Авангард». Совместно с партнерами представители организации подготовили насыщенную программу. На территории холла Дома культуры функционировало семь тематических площадок.

Специалисты Южного отдела обслуживания МУК «ЦБС» подготовили для гостей мастер-класс «Тепло в каждой чашке». Вклад в проведение мероприятия вложила Творческая мастерская МО РСООО «Лучики надежды» — была представлена площадка «Символ добра». Благодаря Добро.Центр_АНО «В теме добра» состоялась интеллектуальная игра «Что ты знаешь о волонтерстве?».

Представители военно-патриотического объединения «Плацдарм» из Электрогорска рассказали гостям в интересной форме о работе поискового отряда «Восток». Площадка «Теплые строки на фронт» появилась при содействии «Движения первых» Павлово-Посадского городского округа. ВОО «Молодая гвардия Единой России» представила площадку «Территория действия». Мастер-класс на командообразование «Вместе мы сила» провел молодежный центр «Авангард».

Все участники и партнеры фестиваля ушли с мероприятия не только с хорошим настроением, но и благодарственными письмами. Грамотами и благодарственными письмами также поощрили наиболее отличившихся добровольцев на территории округа. В церемонии награждения приняла участие представитель «Единой России» в Московской областной Думе Линара Самединова.