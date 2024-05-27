Жалоба на действия Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области при проведении торгов признана необоснованной﻿

Комиссия Управления рассмотрела жалобу ООО «Приорат» на действия Администрации Павлово-Посадского г.о. Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Согласно доводу жалобы, Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.