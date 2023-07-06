Жара провоцирует змей нападать на людей: в Тюменской области пострадало четверо детей

Megatyumen.ru информирует о количестве людей, которым понадобилась медицинская помощь в связи с укусами ядовитых змей. Так, с начала года в Тюменской области зафиксировано восемь подобных обращений, из которых четверо поступили от детей. Информация актуальна на момент 6 июля.

В департаменте здравоохранения по Тюменской области рассказали, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Алгоритм действий следующий: поврежденную конечность необходимо зафиксировать в неподвижном состоянии и наложить повязку (сухую), а сверху - лед. Важный момент – туго бинтовать пораженный участок кожи не стоит.

При наличии в аптечке антигистаминных и обезболивающих препаратов, можно дать больному при условии соблюдения рекомендаций в инструкции. Первым делом перед тем, как самостоятельно оказывать помощь, необходимо вызвать медиков.