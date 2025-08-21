«Жду так же сильно, как все матери»: министр Голованова случайно встретила сына в зоне СВО

Глава МинЖКХ Башкирии Ирина Голованова в своем телеграм-канале рассказала, как во время рабочей командировки в зоне СВО незапланированно встретилась с сыном, сообщил mkset.ru.

Министр Голованова написала, что не в первый раз посещает новые регионы. Однако не каждый раз удается увидеться с сыном. Так, в 2023 году министр сопровождала гуманитарный конвой. Встреча с сыном, который выполняет боевые задачи штурмовика, не состоялась.

«Все понимаю – служба», — написала министр.

Министр написала, что в этот раз она увидела сына. Голованова призналась, что всю дорогу надеялась на осуществление своего желания. Для матери важно было встретиться хотя бы на одну минуту. Министр рассказала, что ей не удалось сдержать слез. Сын также был растерян. Голованова обняла и поцеловала родного человека. Она напомнила ему, что любит и ждет возвращения в родительский дом.

«Успела сказать, что очень люблю его и жду возвращения. Жду так же сильно, как все матери, чьи сыновья сейчас далеко от родительского дома», — отметила министр Голованова.

Министр Голованова пожелала россиянам мира. Она ждет, когда российские дети будут жить в мирных условиях. Министр опубликовала совместные с сыном фотографии.

