За добровольный половой акт с подростком жителя Мариинска вызвали в суд

Совершеннолетнего жителя Мариинска приговорили к 250 часам обязательных работ за интимную близость с девочкой-подростком, которая происходила по обоюдному согласию сторон, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В суде 20-летний молодой человек признал свою вину и раскаивался. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, поэтому выбрал самое щадящее наказание в виде исправительных работ. Максимальным сроком наказания в рамках статьи 153 УК выступает лишение свободы сроком на четыре года.

О связи жителя Мариинска с 15-летней девушкой стало известно после посещения школьницы гинеколога в рамках ежегодного профилактического осмотра. Выяснилось, что девушка добровольно вступила в сексуальные отношения.

«Подсудимый совершил преступления, предусмотренные частью первой статьи 134 и частью первой статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе Мариинского городского суда.

Влюбленные рассказали, что познакомились летом. Они общались, но не узнавали возраст друг у друга. Молодые люди испытывали взаимную симпатию. Интимная связь произошла по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке женщина имитировала изнасилование по телефону, чтобы сотрудники правоохранительных органов задержали ее супруга.