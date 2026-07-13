«Я был совсем другим»: Луис Сквиччиарини рассказал о проблемах с лишним весом в детстве

На опубликованной Луисом фотографии он выглядит совершенно не так, как привыкла видеть его публика сегодня. На снимке был запечатлен полненький ребенок.

Сам Луис не стал скрывать, что его нынешняя форма — результат долгой и упорной работы над собой. В юности он действительно боролся с лишними килограммами, но профессиональные занятия танцами и регулярные тренировки в спортзале помогли ему полностью изменить тело. Теперь он с гордостью показывает результаты своего труда, вдохновляя других не сдаваться.

Сейчас жизнь пары омрачена тяжелым испытанием. Валерия борется с раком желудка на поздней стадии. Луис поддерживает ее на всех этапах лечения: возит на процедуры и следит за состоянием. Несмотря на интенсивную терапию, они находят время для совместных занятий танго — Валерия старается выполнять элементы под руководством жениха, хотя испытывает сильную слабость и головокружение.

Недавно Чекалина завершила восьмой курс химиотерапии, а также проходит курс таргетной терапии. Луис отмечает, что препараты очень токсичны: Валерию постоянно тошнит, у нее почти нет аппетита, и каждый день дается с огромным трудом. Но, по словам танцора, они не опускают рук и верят в лучшее.

Ранее сообщалось, что суд возобновил рассмотрение дела блогера Валерии Чекалиной.