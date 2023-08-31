Женщина отомстила за пощечину: Суд вынес приговор за убийство жительнице Подмосковья

В Ставропольском крае закончилось судебное разбирательство по убийству. Жительница Подмосковья оказалась виновной в убийстве своего сожителя, пишет интернет-издание « NewsTracker ». Суд назначил 6,5 года лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов проводили следственные мероприятия. Установлено, что осужденная и погибший проживали вместе, но не заключили официальный брак. В один из дней пара распивала спиртные напитки. 39-летний мужчина приревновал свою женщину. В порыве эмоций он ударил ее по щеке.

44-летняя женщина в ответ схватила нож и нанесла удар им мужчине. Он погиб на месте от полученных травм. Решение суда уже вступило в законную силу. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.